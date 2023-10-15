التميمي: أمين بغداد أخفق في نظافة العاصمة

وقال التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أمانة العاصمة تنفق شهريا أكثر من 5 مليارات دينار كأجور للعاملين وتشغيل الآليات من أجل نظافة الشوارع، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك، ومازال الوضع الخدمي في مناطق بغداد دون المستوى المطلوب".وطالب التميمي، رئيس مجلس الوزراء بـ"تشكيل لجنة بما يخص نظافة العاصمة، بعدما أخفق أمين بغداد في نظافة العاصمة"، على حد وصفه.