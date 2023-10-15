التعليم تُعيد فتح استمارة قبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي وافق على إعادة فتح استمارة التقديم الإلكتروني لقبول الطلبة الأوائل من خريجي الدراسة المهنية للسنة الدراسية 2024/2023 وشمولهم بالتقديم الى الجامعات كافة بتخصصاتها الأكاديمية والتقنية بحسب الاختصاص المناظر والقريب حسب رغبتهم".دعت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، "الطلبة غير المتقدمين والمتقدمين مسبقاً بالتقديم الى الاستمارة الالكترونية الخاصة بالقناة عبر، فيما دعت الطلبة إلى الاطلاع على ضوابط التقديم المثبتة في بوابة التقديم".وأشار البيان الى، أن "التقديم يستمر الى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2023/10/24".