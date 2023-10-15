طالبات من جامعة بغداد يناشدن وزير التعليم بشأن توقيت الدوام المسائي

وجاءت مناشدة الطالبات عبر "السومرية نيوز"، "نحن بناتك واخواتك ننشادك بأسم التعليم طلبة جامعة بغداد (المسائي)، نعاني من القرار الجديد الصادر من وزارة التعليم العالي، والذي ينص على ان وقت الدوام الرسمي المسائي يبدأ من الساعة ٣:٣٠ ظهرًا وينتهي الساعة ٧:٣٠ مساءً، ويجب الالتزام بهذا التوقيت وبخلافه سترفع مذكرات غياب إلى معاونة العميد لشؤون الطلبة".وأضفن في المناشدة، "نحن طالبات من البنات وكون وقت الخروج ليلًا، والمناطق المؤدية إلى بيوتنا مناطق أكثرها شعبية تعرضنا ولأكثر من مرة للسرقة، إضافة الى عدم بقاء أي خط نقل لان القرار لم يشمل جميع الكليات، وأصحاب الخطوط لا يقبلون بالبقاء إلى هذه الساعة المتأخرة".وتابعن في المناشدة، "فنحن أمام خيارين، اما ان نترك الدراسة بسبب عدم قبول أهالينا بالمجيء ليلا، او ننفصل من درستنا التي لم نصلها الا بعد كد وتعب".يشار الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت في (29 أيلول 2023) قرارا بالزام الجامعات والكليات ذات الدراسة المسائية ببدء الدوام المسائي عند الساعة الرابعة عصراً.