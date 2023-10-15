متلبسين بجريمة الرشوة.. ضبط مسؤولين في شركة توزيع كهرباء الكرخ

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ من شعبة الضبط؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين تتضمَّن طلب مسؤولين في دائرة توزيع كهرباء الكرخ مبلغاً مالياً من المشتكي؛ لقاء تسليم وثائق من الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الكرخ – قسم الشؤون القانونيَّة خاصّة بقضيَّةٍ منظورةٍ من قبل محكمة تحقيق أبي غريب ضدَّ المشتكي.وأردفت الدائرة أنَّ الفريق، بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، أسرع إلى نصب كمينٍ محكمٍ لمسؤول الوحدة القانونيَّة في كهرباء أبي غريب، وبعد الاتفاق مع المشتكي وتحديد مكان تسلُّم الرشوة، تمكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم متلبساً أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.وتابعت إنَّ المُتَّهم اعترف بالجريمة أثناء تدوين أقواله، وباشتراك مسؤول الوحدة القانونيَّة / فرع توزيع كهرباء الكرخ معه، الذي تمكَّن الفريق من الإيقاع به وبالشخص الوسيط الذي قام بتسلُّم جزءٍ من المبلغ من المُتَّهم الأول؛ لإيصاله للأخير الذي أقدم على محاولة التمويه ورمي مبلغ الرشوة وبعثرته، أثناء ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود.ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الثلاثة والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختص؛َّ الذي قرَّر بدوره توقيفهم على ذمَّة التحقيق.