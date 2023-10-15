متلبسين بجريمة الرشوة.. ضبط مسؤولين في شركة توزيع كهرباء الكرخ

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عناية مشددة
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
انفجارات في "تل أبيب" والقسام تعلن قصف المدينة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-470672-638329671488282909.jpg
متلبسين بجريمة الرشوة.. ضبط مسؤولين في شركة توزيع كهرباء الكرخ
محليات
2023-10-15 | 07:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,211 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، اليوم الاحد 15 تشرين الأول/أكتوبر 2023، من ضبط مسؤولين في الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الكرخ، مُتلبّسين باقتراف جريمة الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، بتأليف مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد فريق عملٍ من شعبة الضبط؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ وردت في شكوى أحد المواطنين تتضمَّن طلب مسؤولين في دائرة توزيع كهرباء الكرخ مبلغاً مالياً من المشتكي؛ لقاء تسليم وثائق من الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الكرخ – قسم الشؤون القانونيَّة خاصّة بقضيَّةٍ منظورةٍ من قبل محكمة تحقيق أبي غريب ضدَّ المشتكي.
وأردفت الدائرة أنَّ الفريق، بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات، أسرع إلى نصب كمينٍ محكمٍ لمسؤول الوحدة القانونيَّة في كهرباء أبي غريب، وبعد الاتفاق مع المشتكي وتحديد مكان تسلُّم الرشوة، تمكَّن الفريق من ضبط المُتَّهم متلبساً أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة.
وتابعت إنَّ المُتَّهم اعترف بالجريمة أثناء تدوين أقواله، وباشتراك مسؤول الوحدة القانونيَّة / فرع توزيع كهرباء الكرخ معه، الذي تمكَّن الفريق من الإيقاع به وبالشخص الوسيط الذي قام بتسلُّم جزءٍ من المبلغ من المُتَّهم الأول؛ لإيصاله للأخير الذي أقدم على محاولة التمويه ورمي مبلغ الرشوة وبعثرته، أثناء ضبطه مُتلبِّساً بالجرم المشهود.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين الثلاثة والمبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختص؛َّ الذي قرَّر بدوره توقيفهم على ذمَّة التحقيق.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي
محليات
30.52%
06:59 | 2023-10-14
تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي
06:59 | 2023-10-14
أول تعليق لكاساس بعد الخسارة بركلات الترجيح امام قطر
رياضة
23.66%
14:26 | 2023-10-13
أول تعليق لكاساس بعد الخسارة بركلات الترجيح امام قطر
14:26 | 2023-10-13
السومرية تنشر نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي
محليات
22.97%
01:04 | 2023-10-15
السومرية تنشر نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي
01:04 | 2023-10-15
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق العراق
اقتصاد
22.85%
03:03 | 2023-10-15
أسعار صرف الدولار مقابل الدينار في أسواق العراق
03:03 | 2023-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ١٢٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-15
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ١٢٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-15
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
فن نيوز 2023
تكريم إلهام شاهين - الحلقة ٦
15:00 | 2023-10-13
فن نيوز 2023
تكريم إلهام شاهين - الحلقة ٦
15:00 | 2023-10-13
Dayane & The City
فنّ الكاريكاتير وأسرار نجاح الكيكه - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-13
Dayane & The City
فنّ الكاريكاتير وأسرار نجاح الكيكه - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-13
علناً
حقيقة الاوضاع الانسانية في غزة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-12
علناً
حقيقة الاوضاع الانسانية في غزة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-12
كان يا مكان
إنّ بعد العسر يسرا - الحلقة ٣٦
14:00 | 2023-10-12
كان يا مكان
إنّ بعد العسر يسرا - الحلقة ٣٦
14:00 | 2023-10-12
العراق في دقيقة
الحكومة تبحث عددا من الاتفاقيات لاستثمار حقول الغاز
13:30 | 2023-10-12
العراق في دقيقة
الحكومة تبحث عددا من الاتفاقيات لاستثمار حقول الغاز
13:30 | 2023-10-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ١٢٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-15
ناس وناس
شارع المتنبي - الحلقة ١٢٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-10-15
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
فن نيوز 2023
تكريم إلهام شاهين - الحلقة ٦
15:00 | 2023-10-13
فن نيوز 2023
تكريم إلهام شاهين - الحلقة ٦
15:00 | 2023-10-13
Dayane & The City
فنّ الكاريكاتير وأسرار نجاح الكيكه - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-13
Dayane & The City
فنّ الكاريكاتير وأسرار نجاح الكيكه - الحلقة ١٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-13
علناً
حقيقة الاوضاع الانسانية في غزة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-12
علناً
حقيقة الاوضاع الانسانية في غزة - الحلقة ٢٢ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-12
كان يا مكان
إنّ بعد العسر يسرا - الحلقة ٣٦
14:00 | 2023-10-12
كان يا مكان
إنّ بعد العسر يسرا - الحلقة ٣٦
14:00 | 2023-10-12
العراق في دقيقة
الحكومة تبحث عددا من الاتفاقيات لاستثمار حقول الغاز
13:30 | 2023-10-12
العراق في دقيقة
الحكومة تبحث عددا من الاتفاقيات لاستثمار حقول الغاز
13:30 | 2023-10-12
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتطوع في فلسطين لمواجهة "إسرائيل" إن تطلب الأمر ذلك؟
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.