استضافة برلمانية لوزير النفط.. جملة ملفات على الطاولة

وبحسب مراسل السومرية، فإن الاستضافة سيتخللها مناقشة أولويات عمل الوزارة ونسب إنجازها، فضلاً عن مناقشة تطوير وتحسين المنشآت النفطية والمصافي والأعمال التنفيذية للطاقة الإنتاجية.وأضاف مراسلنا، أن الاستضافة ستناقش الإجراءات التنفيذية في حفر وتطوير حقول النفط، ومشاريع انتاج الغاز وطرق تنفيذ الغاز المصاحب لسد الحاجة المحلية، بالإضافة إلى مناقشة الطرق الحديثة للأنظمة الالكترونية في إدارة ومراقبة حركة النفط والغاز والمشتقات النفطية، فضلاً عن مناقشة منافذ التصدير وطرق انسيابية تأمين المنافذ.