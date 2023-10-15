مكتب السيستاني يحدد موعد غرة ربيع الآخر

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الأحد، موعد غرة شهر ربيع الآخر.



وذكر بيان لمكتب السيستاني ورد لـ السومرية نيوز، أن "يوم غدٍ الإثنين هو المكمّل لشهر ربيع الأول ، و يوم الثلاثاء الموافق (١٧ /١٠ /٢٠٢٣ م) هو الأول من شهر ربيع الآخر لعام ١٤٤٥هـ ".

