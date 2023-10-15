توجيه حكومي يخص القطاع المصرفي في العراق

وقال مكتب السوداني في بيان، إنه "ضمن إطار متابعته لخطة تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القطاعين المالي والمصرفي، ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً ضمّ محافظ البنك المركزي ومديري المصارف الحكومية، جرت فيه مناقشة إجراءات وآليات العمل المتخذة لتحقيق الإصلاح المصرفي، الذي يشكل إحدى الخطوات الأساسية للإصلاح المالي والاقتصادي والذي تتبناه الحكومة في منهاجها التنفيذي".وأكد السوداني بحسب البيان أن "الإصلاح المالي ليس مجرّد شعار، بل سلسلة مفردات وإجراءات عزمت الحكومة على تنفيذها دون تردد، وستواجه كل التحدّيات والعقبات التي تعرقل سير تنفيذ الخطط الإصلاحية الممنهجة والمدروسة".وأضاف البيان أن السوداني "وجه بتبسيط الإجراءات المصرفية كافة، وإعداد لائحة مقترحة من التسهيلات والإجراءات المبسّطة تُقدم خلال أسبوع، فضلاً عن تقديم خلاصة عن العقبات التي تعترض عملية الإصلاح المصرفي، واقتراح المعالجات الناجعة لها والقابلة للتنفيذ، بما يساعد في تخطي السياقات التقليدية المعتمدة، التي تحول دون تحقيق هدف الحكومة في تطوير هذا القطاع الاقتصادي والخدمي المهم".