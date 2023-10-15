كربلاء.. اعتقال خمسة متاجرين بالمخدرات بحوزتهم قنابل

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، الأحد، عن اعتقال خمسة متاجرين بالمخدرات بحوزتهم قنابل يدوية في محافظة كربلاء.

وقالت المديرية في بيان إنه "بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من مكافحة مخدرات كربلاء من القاء القبض على خمسة متاجرين بالمخدرات".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط بحوزتهم ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وثلاث قنابل يدوية متفجرة واسلحة اخرى في كربلاء".