التعليم تعلن إطلاق التقديم للمنحة المجانية لهذه الفئة

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ضوابط التقديم حُددت بأن يكون الطالب من خريجي الفرع الأحيائي للدورين الأول أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وألا يقل معدل التقديم والتنافس إلى الطب العام عن 95% ولا يقل عن 93% لطب الأسنان والصيدلة.".وأوضحت، أن "قناة التقديم للمنحة المجانية تظهر بشكل تلقائي في الواجهة الرئيسة لحساب الطلبة المشمولين فيما يتاح للطالب المتقدم تسجيل ست خيارات في الاستمارة التي تكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الاهلي (www.pe-gate.org) ولمدة عشرة أيام بعد استلام بيانات الدور الثاني من وزارة التربية".