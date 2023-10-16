"فرصة لهطول زخات مطر".. تعرف على طقس العراق حتى الجمعة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً إلى غائم جزئي، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة في أقسامها الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابع، أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر تكون رعدية احياناً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".وأوضح، أن "طقس ليوم الجمعة المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".