توجيه من التربية بشأن نقل المنسبين من محافظاتهم الى محافظات أخرى



السومرية نيوز – محليات



أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توجيها بشأن نقل المنسبين من محافظاتهم الى محافظات أخرى.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة التربية، حصلت عليها السومرية نيوز، فإن "المديرية العامة للتعليم العام والاهلي والاجنبي وجهت المديريات العامة للتربية بإكمال اجراءات نقل المنسبين من محافظاتهم الى محافظات أخرى بعد صدور اوامرهم الإدارية دون الحاجة الى الانفكاك والمباشرة وإعلام وزارة المالية بأن الرواتب منقولة كونهم منسبين وفق القرار ٧٥ لسنة ١٩٨٩".

