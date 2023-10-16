احتجاجا على الرواتب.. إضراب المعلمين في السليمانية يدخل شهره الثاني

وقال رئيس اتحاد معلمي السليمانية احمد كرميان في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إن "ما يحصل في المدارس الحكومية يعد كارثة للطلبة والمؤسسات التعليمية، حيث بدأ الإضراب قبل انطلاق العام الدراسي ولا زال مستمراً ودخل الشهر الثاني، وذلك بسبب مطالبة المعلمين والمحاضرين والمشرفين التربويين بحقوقهم".وأضاف أن "الإضراب من قبل الملاكات التعليمية في المحافظة أدى إلى انتعاش المؤسسات الأهلية، حيث انتقل الكثير من الطلاب إلى المدارس الأهلية، لأن الإضراب يتجدد في كل عام مع بداية العام الدراسي ويكون الضحية هو المواطن الفقير، اذ من الصعوبة نقل أولاده إلى التعليم الأهلي، وبالتالي حرمان أبنائه من الدراسة أسوة بالطلبة الآخرين في المدارس الأهلية والمحافظات الأخرى في الإقليم".