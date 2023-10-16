خلال أسبوع.. إيقاف 46 حالة ابتزاز وعنف أسري في العراق

وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزنا وبعمليات منفصلة، خلال الأسبوع المنصرم من شهر تشرين الأول الجاري أوقفت (46) حالة ابتزاز الكتروني وعنف أسري، وأعادت (3) فتيات هاربات الى ذويهن، بعد أن لجأن إليها لمساعدتهن وإعادتهن لعوائلهن. هذا وبلغ مجموع حالات الابتزاز الموقوفة (17) حالة".وأضافت ان "حالات العنف الأسري التي تمت معالجتها من قبل مفارز الشرطة المجتمعية بلغت (19) حالة".وأشارت الى ان "مفارزنا اتخذت الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، كما قدمت دعمها النفسي والمعنوي للضحايا، وتعهدت بإجراء زيارات دورية لمنازلهم للوقوف على أوضاعهم، ضمن برنامج الرعاية اللاحقة الذي تعمل بموجبه الشرطة المجتمعية".