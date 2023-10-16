إعلان نتائج قبول الطلبة من خريجي المعاهد ضمن قناة الـ10% الأوائل

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطلبة المقبولين من خريجي المعاهد في الدراسة الصباحية والمسائية للسنة الدراسية 2023/2022 وصلت أعدادهم الى 947 طالبا".وتابعت أن "الجامعات المعنية ستتولى استكمال تسجيل الطلبة المنشورةفي بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة استنادا الى الضوابط الواردة في دليل اجراءات شؤون الطلبة وضوابط القبول وشروطه للسنة الدراسية 2024/2023".