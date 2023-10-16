وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزير ابراهيم الجبوري وجه خلال لقائه هيئة رعاية الموهوبين، بتزويد مدارس الموهوبين بالشاشات الذكية وتفعيل دور المختبرات العلمية والعودة الى قانون الهيأة الرصين بعيدا عن الاجتهادات التي تنأى بالأهمية العلمية عن مسارها الصحيح.وبحسب البيان، شدد الجبوري على "أهمية توحيد المناهج توحيدا للأهداف العلمية المنهجية وتجنب الاختيار العشوائي للدروس"، مشيرا الى ان "وزارة التربية وضعت في سلم الدراسة فتح افاق التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل ابتعاث الطلبة الموهوبين الى خارج العراق لخلق جيل من العلماء في ظل متابعة ودعم الحكومة للملف التربوي".