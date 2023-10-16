مفوضية الانتخابات تصادق على نماذج سجل الناخبين النهائي لمحطات الاقتراع وتكشف العدد

وقال جميل في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس المفوضين صادق على نماذج سجل الناخبين النهائي لمحطات الاقتراع وقوائم الناخبين الجدارية لانتخابات مجالس المحافظات".وأضاف، أن "سجل الناخبين يبلغ في محطات التصويت العام 35553، اما في محطات التصويت الخاص لقوى الامن يبلغ 2367"، مبينا أن "محطات النازحين بلغت 120 محطة، وسيكون لكل محطة سجل ناخبين ورقي وإلكتروني".وحدد مجلس الوزراء يوم 18 من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات لعام 2023، التزاماً بالمنهاج الوزاري الذي تبنته الحكومة، وأقره مجلس النواب في شهر تشرين الأول/ كتوبر الماضي.وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ نيسان/أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج، وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.وعلى وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة وصلت ذروتها في خريف العام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي حينها على حلّ تلك المجالس والتصويت على إنهاء عملها، وهو من بين مطالب المتظاهرين.وتشمل انتخابات مجالس المحافظات 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاث محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.