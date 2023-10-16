التربية تحدد مواعيد امتحانات الدور الثاني "التكميلي"

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم الأربعاء 25 تشرين الأول الجاري موعداً لبداية الامتحانات بالنسبة لمرحلة الابتدائية على أن تنتهي في 1 تشرين الثاني المقبل".كما حددت اللجنة، وفق السيد، "الأربعاء المصادف 25 تشرين الأول الجاري موعداً لامتحانات المرحلة المتوسطة على أن تنتهي في 2 تشرين الثاني المقبل".وأشار المتحدث باسم التربية، إلى أن "موعد امتحانات الدور الثاني (التكميلي) لصف السادس الاعدادي سيحدد لاحقاً".