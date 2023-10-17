طقس العراق.. الانواء الجوية تتوقع تساقطاً للأمطار بهذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً إلى غائم جزئي، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر خفيفة متفرقة بعد الظهر، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع زخات مطر خفيفة متفرقة خلال النهار، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع زخات مطر خفيفة، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتنخفض بضع درجات في المنطقة الشمالية، في حين سترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية من البلاد".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات، وفي المنطقة الجنوبية سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".وأوضحت أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائماً جزئياً الى غائم، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".