سائق دراجة يفتح النار على صحفي ويرديه قتيلا ببغداد (صورة)



السومرية نيوز – محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل صحفي يبلغ من العمر 56 عاماً، بإطلاقات نارية وسط العاصمة بغداد.





وأضاف، انه "تم الانتقال الى محل الحادث وعند جمع المعلومات تبين بأن دراجة نارية يستقلها شخصين هما من قاما بإطلاق النار على المجني عليه".



وأشار المصدر الى، أن "المجني عليه يسكن في منطقة البتاوين ويعمل صحفي، وهو من مواليد 1967"، لافتا الى أن "مركز شرطة باب المعظم تبنى الحادث". وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية عثرت على صحفي قُتل بمسدس كاتم من قبل سائق دراجة، ضمن ساحة الطيران باتجاه ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".وأضاف، انه "تم الانتقال الى محل الحادث وعند جمع المعلومات تبين بأن دراجة نارية يستقلها شخصين هما من قاما بإطلاق النار على المجني عليه".وأشار المصدر الى، أن "المجني عليه يسكن في منطقة البتاوين ويعمل صحفي، وهو من مواليد 1967"، لافتا الى أن "مركز شرطة باب المعظم تبنى الحادث".



وفي شهر أيلول الماضي، اقدم مسلح مجهول يستقل دراجة نارية لتوصيل الطعام على قتل البلوغر الشهر "نور بي ام" بثلاثة رصاصات في الرقبة والصدر. وفي شهر أيلول الماضي، اقدم مسلح مجهول يستقل دراجة نارية لتوصيل الطعام على قتل البلوغر الشهر "نور بي ام" بثلاثة رصاصات في الرقبة والصدر.

وتتنوع الدوافع وراء الاغتيالات في العراق، ففي مطلع العام الجاري، في 31 يناير/كانون الثاني تحديدا، قُتلت شابة عراقية تعرف باسم "طيبة العلي" على يد والدها، واشتهرت "طيبة" على موقع يوتيوب بنشر مقاطع مصورة توثق فيها لقطات من حياتها اليومية وتشير فيها إلى "استقلاليتها"، بعد انتقالها للحياة في تركيا عام 2017.



وكانت الشابة العراقية في زيارة لبلدها العراق عندما خنقها والدها أثناء نومها. ولم تعتبر الواقعة آنذاك "قتلا مع سبق الإصرار" وصدر حكم بالسجن على والدها لستة أشهر فقط.



وفي سبتمبر/ أيلول 2018، قتلت ملكة جمال بغداد وعارضة الأزياء تارة فارس، التي اعتادت نشر صورها وإطلالاتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصدة ملايين المتابعين. ولم يعرف إلى الآن الجهة أو الدوافع التي كانت وراء عملية قتل تارة، حتى أن بعض الناشطين وصفوا الجريمة بـ"المعلقة".



كذلك قُتل فنان مسرحي عراقي يعرف بـ"كرار نوشي" عام 2017 بعد اختطافه على يد مجهولين، وتعرض نوشي لانتقادات لاذعة بسبب ملابسه وتسريحات شعره تختلف عن الصورة النمطية للرجل، وقالت وسائل إعلام محلية آنذاك إن جثته التي عثر عليها في شارع فلسطين وسط بغداد، بدا عليها آثار تعذيب.





