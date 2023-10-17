ضبط 4 موظفين واستقدام ضابط البحث والتحري في منفذ المنذرية

وأوضحت الهيئة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، أن "الفريق الخاصَّ بالمنافذ الحدوديَّة في مكتب تحقيق ديالى تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي والتدقيق في شركة التأمين الوطنيَّة - مكتب تأمين المُنذريَّة من ضبط اثنين من مُوظَّفي الشركة؛ لاختلاسهما مبلغ (28,736,400) مليون دينارٍ من المال العام".وأضافت أنَّ "المُتَّهمين قاما بتحرير وصولات قبضٍ رسميَّةٍ دون إيراد مبالغها لمصلحة الخزينة العامَّة"، مُنوّهةً الى "ضبط قوائم جرد ووصولات القبض التي تثبت عمليَّة الاختلاس، وأنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".وتابعت الهيئة، أنه "في عمليَّةٍ ثانيةٍ في المنفذ، رصد الفريق حالات تلاعبٍ في أوزان الحمولات، وبعد إجراء التحرّيات والمطابقة بين الأوزان الفعليَّة للحمولات وما موجود في الوصولات تمَّ الكشف عن التلاعب والتحريف في الأوراق الرسميَّة؛ من أجل تقليل أوزان الحمولات؛ للتهرُّب من دفع الرسوم الگمرگيَّـة".ولفتت الهيئة الى "ضبط (26) معاملة گمرگيَّـة تمَّ التلاعب فيها، فضلاً عن ضبط (38) معاملةً لم تقم إدارة المنفذ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بشأنها، بل تمَّ العمل على إخفاء معالم الجريمة من خلال إصدار"منفيست" جديد للحمولات ذاتها"، مُشيرةً إلى "ضبط اثنين من المنتسبين في المنفذ؛ لتورُّطهما بالتلاعب، وتوقيفهما من قبل قاضي التحقيق الخفر، واستقدام ضابط البحث والتحري في المنفذ؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".