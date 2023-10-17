"جثث متناثرة".. حادث سير مروّع بين عدد من السيارات على سريع بغداد (فيديو)



السومرية نيوز – محليات



شهد طريق سريع بغداد الرابط بمحافظات الفرات الأوسط، اليوم الثلاثاء، حادث سير مروع بالقرب من سيطرة تابعة للجيش العراقي.

وأظهر مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض ما لا يقل عن سبع سيارات بينها شاحنة كبيرة إلى أضرار فادحة جراء تصادمها بعضها في بعض.



ولم يتسنى لنا معرفة عدد الضحايا، الا ان عددهم لا يقل عن سبعة بحسب ما تداولته مواقع التواصل.