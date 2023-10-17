التربية تعلن افتتاح 68 مدرسة في الديوانية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
البيت الأبيض يكشف عن محادثات بين بايدن والسوداني
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
انتخابات مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-470925-638331286951252882.jpg
التربية تعلن افتتاح 68 مدرسة في الديوانية
محليات
2023-10-17 | 04:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
161 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، افتتاح 68 مدرسة في محافظة الديوانية ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "كوادر الوزارة افتتحت (٦٨) مدرسة من أصل سبعين بناية تم تأهيلها بالكامل ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي في محافظة الديوانية بعد استكمال أعمال الترميم في الصفوف الدراسية والصحيات والباحات والأسطح تحت إشراف الملاك الهندسي في المديرية".
وأضافت الوزارة، أن "مدير عام تربية الديوانية علاء الشمري افتتح ثلاث مدارس جديدة، اليوم، أضيفت الى مشاريع التأهيل تحت قانون الدعم الطارئ في أقضية الحمزة وريف الدغارة وآل بدير والتي ستدخل حيز الاشغال مطلع الاسبوع المقبل، معلنا إطلاق حملة ثانية تشمل (٦٠) مدرسة أخرى من المتوقع انجازها خلال (٧٠) يومًا من الآن".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قبيل مواجه الأردن.. المنتخب الوطني يتلقى خبرا غير سار
رياضة
37.29%
08:31 | 2023-10-15
قبيل مواجه الأردن.. المنتخب الوطني يتلقى خبرا غير سار
08:31 | 2023-10-15
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
اقتصاد
21.93%
04:00 | 2023-10-16
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
04:00 | 2023-10-16
توجيه حكومي يخص القطاع المصرفي في العراق
محليات
20.41%
14:05 | 2023-10-15
توجيه حكومي يخص القطاع المصرفي في العراق
14:05 | 2023-10-15
البرلمان يتحرك لتعديل فقرة من قانون الموازنة تخص رواتب هذه الفئة
خاص السومرية
20.36%
11:27 | 2023-10-15
البرلمان يتحرك لتعديل فقرة من قانون الموازنة تخص رواتب هذه الفئة
11:27 | 2023-10-15
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-16
Morning Live
ظاهرة الطلاق المتأخر في مجتمعنا - الحلقة ١٢٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-16
Morning Live
ظاهرة الطلاق المتأخر في مجتمعنا - الحلقة ١٢٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-16
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
ناس وناس
ساحة الميدان - الحلقة ١٢٥ | الموسم 6
05:00 | 2023-10-17
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
Celebrity
الفنان العراقي محمد فيضي - الحلقة ٣٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-10-2023
13:30 | 2023-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ تشرين الاول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-10-16
Morning Live
ظاهرة الطلاق المتأخر في مجتمعنا - الحلقة ١٢٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-16
Morning Live
ظاهرة الطلاق المتأخر في مجتمعنا - الحلقة ١٢٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-10-16
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
عشرين
اقتصاد العراق .. العملة الصعبة تفرض خيارات صعبة! - الحلقة ٢٨ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-15
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
خط أحمر
اخطر عصابة لتسليب الأهالي في البصرة - الحلقة ٢٥ | الموسم 6
14:30 | 2023-10-15
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
رحال
الموصل القديمة..جثث لا تزال تحت الركام - الحلقة ١٨ | الموسم 4
14:30 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
اسرار الفلك
من ١٤ الى ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-10-14
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
Biotic
الهذيان بعد البنج… سببه وتطوره - الحلقة ٢٥ | الموسم 2
15:30 | 2023-10-13
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتطوع في فلسطين لمواجهة "إسرائيل" إن تطلب الأمر ذلك؟
اكيد
اكيد
لا شأن لي
لا شأن لي
سأكون داعماً عن بعد
سأكون داعماً عن بعد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.