التربية تعلن افتتاح 68 مدرسة في الديوانية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"السومرية نيوز"، إن "كوادر الوزارة افتتحت (٦٨) مدرسة من أصل سبعين بناية تم تأهيلها بالكامل ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي في محافظة الديوانية بعد استكمال أعمال الترميم في الصفوف الدراسية والصحيات والباحات والأسطح تحت إشراف الملاك الهندسي في المديرية".وأضافت الوزارة، أن "مدير عام تربية الديوانية علاء الشمري افتتح ثلاث مدارس جديدة، اليوم، أضيفت الى مشاريع التأهيل تحت قانون الدعم الطارئ في أقضية الحمزة وريف الدغارة وآل بدير والتي ستدخل حيز الاشغال مطلع الاسبوع المقبل، معلنا إطلاق حملة ثانية تشمل (٦٠) مدرسة أخرى من المتوقع انجازها خلال (٧٠) يومًا من الآن".