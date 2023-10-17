أحدهما سيربط أبو نؤاس بحي القادسية.. تفاصيل انشاء جسرين جديدين على نهر دجلة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة نبيل الصفار إن الوزارة تعتزم قريبا إطلاق مشروعين لتشييد جسرين على نهر دجلة، ضمن حزمة المشاريع الـ 16 التي أطلقتها لفك الاختناقات المرورية في العاصمة، مضيفا أن الجسر الأول هو زها حديد وسيربط منطقة أبو نؤاس مع منطقة حي القادسية، أما الجسر الثاني فهو الزعفرانية، وسيربط شارع الشركات مع شارع الحارث بن كلدة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وبين أن إطلاق حزمة المشاريع المذكورة التي تمت بشكل تدريجي، جاء بالتنسيق مع أمانة بغداد ومديرية المرور العامة، كما أن المدة التي سبقت الشروع بتنفيذ المشاريع، شهدت اجتماعات مكثفة مع تلك الجهات لإيجاد الطرق البديلة، فضلا عن إزالة التعارضات كأنابيب مياه الصرف الصحي والشبكة الضوئية والأعمدة الكهربائية.وذكر الصفار أن جميع المشاريع التي أطلقت، تم إيجاد طرق بديلة لها، بيد أن البعض من الشوارع المراد العمل به كان تصميمه ضيقا، وبالتالي فإن الوزارة مضطرة لتحويله إلى مسارين لحين إنجاز الأعمال فيه، نافيا تسبب مشاريع فك الاختناقات الجاري العمل بها حاليا، بحالة الزحام التي تعيشها شوارع بغداد، بل هناك أزمة مرورية سابقة تعيشها العاصمة حتى الآن.في السياق ذاته، ناشد لفيف من طلبة الجامعات والموظفين في أحاديث، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من أعمال مشاريع فك الاختناقات، لإنهاء حالة تعثر الحركة المرورية لاسيما في أوقات الذروة، مع ضرورة إيجاد الطرق البديلة الملائمة لسير المركبات، بهدف إنهاء حالة الزحام الخانق التي تعيشها العاصمة، لاسيما خلال ساعات الذروة، وفقا للصحيفة.