نقابة الصحفيين تطالب باعتبار قتل الصحفيين في فلسطين "جرائم حرب دولية"

وذكرت النقابة في بيان رد لـ السومرية نيوز، انها "تجدد مطالبتها لجميع المنظمات الدولية بتحميل قادة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قتل الصحفيين الفلسطينيين وغيرهم من الذين قاموا بتغطية أحداث الاعتداء الغاشم على قطاع غزة والمدن الفلسطينية الأخرى".وأضافت ان "النقابة اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين تطالب بالتنسيق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالعمل على إغاثة عوائل الشهداء وتقديم الدعم الكامل لهم وللصحفيين المصابين والجرحى".وأشار البيان الى ان "النقابة تعبر عن تضامنها المطلق مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين وجميع العاملين في وسائل الإعلام الذين يغطون هذا العدوان وفضح ممارسات قوات الاحتلال بقتل المدنيين وتشريدهم وتدمير ممتلكاتهم".