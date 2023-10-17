الكشف عن موعد انتهاء مدة التقديم إلى القبول المركزي

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، انه "تأكيدا على التوقيتات المرتبطة بإجراءات القبول المركزي في الجامعات للعام الدراسي 2024/2023 تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديد مساء السبت المقبل الموافق 2023/10/21 موعدا لانتهاء مدة التقديم".ودعت الوزارة، "الطلبة الذين لم يستكملوا التقديم إلى ملء استمارة القبول المركزي وتثبيت خياراتهم على وفق السياقات المحددة في دليل الطالب".