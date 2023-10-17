بتقنية الجيل الخامس.. الاتصالات تعلن اطلاق الشركة الوطنية للهاتف النقال

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "يسر وزارة الاتصالات أن تعلن للشعب العراقي الكريم انها بدعم وتوجيه دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجهود الحثيثة التي بذلتها وزيرة الاتصالات على مدى الاشهر الماضية وبمباركة وموافقة مجلس الوزراء الموقر قد تم اليوم انطلاق الاجراءات التنفيذية لمشروع ( الشركة الوطنية للهاتف النقال ) بتقنية الجيل الخامس".واضافت، انه "قامت الوزيرة بتوجيه ومتابعة شخصية مستمرة من قبلها بتهيئة مقدمات هذا القرار من اعداد الدراسات الاستشارية اللازمة لذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي وخدمةً لابناء شعبنا العراقي الغيور الذي طال انتظاره على مدى السنوات السابقة لشركة هاتف نقال حكومي وطنية تساهم في تحسين الخدمات وتخفيض الأسعار وإدخال التكنولوجيا الحديثة وجعل العراق في ركب الدول المتقدمة في مجال تقنيات الجيل الخامس".واكدت، انها" ماضية في خطوات اصلاح قطاع الاتصالات وبناء المشاريع الاستراتيجية الهامة التي تحقق أهداف حكومة الخدمات لابناء شعبنا العراقي العزيز".