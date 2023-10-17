في بغداد.. تظاهرات تندد بقصف مستشفى غزة (فيديو)

انطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرات تند بقصف مستشفى في غزة.

وردد المتظاهرون "الله اكبر.. امريكا الشيطان الاكبر". وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.