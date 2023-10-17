في بغداد.. تظاهرات تندد بقصف مستشفى غزة (فيديو)

انطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرات تند بقصف مستشفى في غزة.

وردد المتظاهرون الذي بلغ عددهم المئات، "الله اكبر.. امريكا الشيطان الاكبر".

وحاول المحتجون عبور جسر الجمهورية والتوجه نحو السفارة الامريكية، فيما منعتهم القوات الامنية من العبور.

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.