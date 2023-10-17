بعدسة السومرية.. تظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد

تنشر السومرية نيوز، صوراً لتظاهرات ساحة التحرير وسط بغداد، تند بقصف مستشفى في غزة.

وانطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد، مساء الثلاثاء، تظاهرات تند بقصف مستشفى في غزة.

وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.