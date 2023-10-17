بعد مجزرة غزة.. الحوزة العلمية في النجف تعطل دروسها الأربعاء

قررت الحوزة العلمية في النجف، الحداد العام وتعطيل دروسها اليوم الأربعاء، بعد مجزرة مستشفى في غزة.

وقالت الحوزة العلمية في بيان، "نعلن الحداد العام وتعطيل الدروس اليوم الاربعاء استنكاراً للمجزرة الفظيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مستشفى المعمداني في غزّة الجريحة في حلقة جديدة من سلسلة جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأضاف البيان أن "استمرار الاحتلال الصهيوني مدعوماً من عدد من الدول الكبرى في اقتراف الجرائم ضد الانسانية هذه مما له عواقب خطيرة جداً على المستويين الاقليمي والعالمي"، مشدداً بالقول "فليتنبه أصحاب القرار الى ذلك وليسع الجميع الى الوقف الفوري لآلة البطش الصهيونية عن مواصلة الفتك بالشعب الفلسطيني".

وقصفت طائرات إسرائيلية، الثلاثاء، مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.