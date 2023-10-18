بدء وقفة التضامن والحداد في دوائر الدولة والجامعات والمدارس بعموم العراق

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "موظفي ومنتسبي دوائر الدولة، وكذلك طلبة الجامعات والمدارس، نظموا وقفة تضامن وحداد على ارواح أبناء شعبنا الفلسطيني الذين استشهدوا بالعدوان الصهيوني على المستشفى المعمداني في قطاع غزّة".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم أمس الثلاثاء، الموظفين والمنتسبين في دوائر الدولة ومرافقها وتشكيلاتها كافة، وطلبة الجامعات والمدارس في عموم العراق، بأداء وقفة تضامن وحداد اليوم الأربعاء الساعة التاسعة صباحا في أماكن الدوام، ولاءً وإجلالاً للأرواح البريئة من أبناء شعبنا الفلسطيني الشقيق، التي سقطت بالعدوان الصهيوني الغاشم على المستشفى المعمداني في قطاع غزّة.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم أمس الثلاثاء، عن استشهاد وإصابة 500 شخص في قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الأهلي المعمداني.