8 حالات طلاق كل ساعة في العراق.. احصائية رسمية لشهر ايلول 2023 (جداول)

وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الزواج والطلاق في العراق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر ايلول الماضي 17634 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 5462 حالة، وهو ما يعني حصول قرابة 182 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، ونحو 8 حالات في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق.