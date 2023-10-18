بكلفة 250 مليار دينار.. تفاصيل توريد منظومات ري محورية للفلاحين العراقيين

وتسببت أربعة مواسم جفاف متتالية، فضلاً عما اسهمت به المشاريع التركية على حوض نهري دجلة والفرات من تقليل المياه الواصلة للعراق، في إطلاق الحكومة برامج تقنين واسعة للحصص المائية المتناقصة تباعاً.وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري إنَّ الحكومة وضمن برامجها لمواجهة الشح المائي والتغيرات المناخية في العراق والمنطقة، فقد خصصت 250 مليار دينار بموازنة 2023، لشراء منظومات ري محورية الأحدث عالمياً، منوهاً بأن وزارته حالياً في طور الإحالة إلى الشركات العالمية المتخصصة لتجهيز الوجبة الأولى منها وعددها 13 ألفاً خلال الأشهر المقبلة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وتابع أنَّ وزارته كانت قد تعاقدت مع وزارة الصناعة لتجهيزها بتقانات الري الحديثة لتوزيعها بين المزارعين، وحالياً هناك عقد يجري العمل به مع شركة (باور) النمساوية بكلفة 300 مليون دولار لتجهيزها بالمنظومات، إلى جانب عقود أخرى مشابهة سارية المفعول.وأكد الجبوري أن التوجه الحالي يتمحور بأن تكون المنظومات المحورية المجهزة ذات سعة تنحصر بين 60 و80 و120 دونماً فقط، كونها مختصة بالمحاصيل الستراتيجية كالحنطة والشعير والذرة الصفراء، كاشفاً عن إجراء قرعة لمستوفي الشروط المطلوبة لتجهيزهم بأكثر من 13 ألف منظومة محورية وثابتة، وتمثل الوجبة الأولى من المنظومات والتي يتوقع وصولها خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما سيُشمل الاحتياط والفائزون في القرعة بالتجهيز بالمنظومات لاحقاً.