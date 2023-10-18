بغداد.. الإعدام بحق مجرم اشترك بقتل 4 أشخاص لدوافع إرهابية

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم قام بالاشتراك بقتل أربعة اشخاص كانوا متواجدين في مجلس عزاء وتم اعتراضهم من قبل مجموعة مسلحة وقامت بأطلاق النار تجاههم وقتلهم لدوافع إرهابية".وأضاف، أن "القرار صدر وفقا لإحكام المادة الرابعة/1 و بدلالة المادة الثانية /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".