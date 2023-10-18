السجن 15 سنة بحق متعاطي مواد مخدرة في واسط

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اعترف بأنه يتعاطى المواد المخدرة منذ أكثر من (38) عاما وكان يستخدم مادة الأفيون ومن ثم استبدلها قبل سنتين بالـ "الكرستال"، والتي اشتراها بمبلغ ثمانمائة إلف دينار من احد تجار المخدرات وقبل عام اشترى منه (230) غم بمبلغ مليونين لغرض التعاطي فقط".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".