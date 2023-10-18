تشمل الجميع ولا استثناءات منها.. التربية تشرع بتسوية الملاكات التربوية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد أنَّ وزارته باشرت عملية تسوية الملاكات التربوية للعام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024، لاسيما بعد أن شهد هذا العام تعيين محاضرين وحملة شهادات عليا وخريجين أوائل بصفة معلمين ومدرسين إلى السلك التربوي، الأمر الذي حل أزمة الشواغر ونقص الملاكات التربوية في أغلب المدارس الابتدائية والثانوية وبحسب حاجة إدارات المدارس، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وأشار إلى أن تسوية الملاكات تسري على جميع المشمولين بالخطة ولا استثناءات منها، مؤكداً وجود متابعة دقيقة من قبل المختصين لتحقيق الأهداف المنشودة منها، متمثلة بالتوزيع العادل للاختصاصات التربوية بين المدارس، بالشكل الذي يخدم العملية التربوية ويقلل من الفيض في بعض المدارس، فضلاً عن معالجة الشواغر في الأخرى.وكانت وزارة التربية قد فتحت باب التعيين أمام المحاضرين، لنحو 50 ألف درجة بصفة عقد، الأمر الذي سيحل النقص في الملاكات التربوية عند إعلان أسماء المقبولين منهم ومباشرتهم بالمدارس.