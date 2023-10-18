الأولى من نوعها.. ولادة توأم رباعي بشهرهم الثامن في كربلاء (صورة)

السومرية نيوز – محليات



أعلن مُستشفى الهندية التعليمي بكربلاء المقدسة، الأربعاء، حدوث حالة ولادة لتوأم رباعي (ذكرين وأنثيين) بولادة قيصرية أجريت لإحدى السيدات في الثلاثينات من العمر.

وذكر المُستشفى، أن "الولادة تمت في الشهر الثامن من مدة الحمل، وهي الأولى من نوعها التي يشهدها خلال العام الحالي".



بدورها، قالت إختصاصية النسائية والتوليد، والمشرفة على الحالة، الدكتورة زينب صبيح الخفاجي، إن "المواطنة وعمرها 35 عاماً ومن سكنة القضاء جاءت إلى المُستشفى، بعد منتصف الليل وهي حامل بأربعة توائم، وتعاني من نزف رحمي مع إرتفاع ضغط الدم والزلال".