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السجن المؤبد بحق مدان بجريمة المخدرات في البصرة

محليات

2023-10-18 | 04:10
السجن المؤبد بحق مدان بجريمة المخدرات في البصرة
184 مشاهدة

السومرية نيوز – محليات

أصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن المؤبد بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المتاجر يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة (الكرستال) من قبل احد دول الجوار ضبطت بحوزته مايقارب (3) كيلوغرام من المادة المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 27/أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".
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