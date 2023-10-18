إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الخميس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع زخات مطر خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة مسببة تصاعداً للغبار، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وأضافت، أن "طقس يوم الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية من البلاد".وتابعت الهيئة أن "طقس البلاد ليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلادوأوضحت أن "طقس يوم الأحد المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً الى غائم جزئي، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا ًمع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".