الحبس سنتين بحق مدان لقيامه بتمجيد النظام البائد في بابل

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان اعترف اثناء تدوين اقواله بتمجيد النظام البائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى قيامه بالسب والقذف لمراجع الدين وقضاة المحكمة التي تولت محاكمة صدام حسين".وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 9 من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2016 واستدلالاً بإحكام المادة 132 /3 من قانون العقوبات".