بغداد.. انتحار فتاة برمي نفسها من إحدى العمارات بمنطقة البتاوين

السومرية نيوز – محليات



أقدمت فتاة، اليوم الخميس، على الانتحار برمي نفسها من إحدى العمارات في منطقة البتاوين، بالعاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، أنه "بساعة مبكرة، من اليوم، أقدمت فتاة على الانتحار، من الطابق الثالث بإحدى العمارات الموجودة ضمن منطقة البتاوين بالعاصمة بغداد".



وأضاف: "تم نقل المدعوة الى مستشفى الشيخ زايد، وتبنى مركز شرطة السعدون الحادث".