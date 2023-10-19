البصرة.. الاعدام بحق ارهابي قتل اثنين من منتسبي الامن

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم اعترف بتفاصيل هذه الجريمة بعدما اقدم مع متهمين اخرين بقتل شقيقين والتمثيل بجثثهما في قضاء الحويجة بغية اثارة الرعب بين الناس تحقيقاً لغايات إرهابية".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي استناداً لأحكام المادة الثانية / 1 و 3 و 5 و بدلالة المادة الرابعة / 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".