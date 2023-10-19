50 ألف سيارة تعمل بمنظومة الغاز في العراق.. أكثر من 100 محطة قيد الانشاء

وقال فاضل: "أنشأنا محطات في معامل التعبئة التابعة لشركة تعبئة الغاز، وتوجد خطة لتوفير الغاز في المحطات الوقودية كافة"، مضيفا: "توجد 104 محطات في عموم العراق، من بينها 20 في بغداد، بينما توجد 105 محطات قيد الإنشاء، بحسب صحيفة الصباح الرسمية".وبيّن أن "العمل يسير باضطراد لتحويل كل المحطات إلى غازية، باستثناء المحطات التي لا تتوفر فيها شروط السلامة، إذ توجد ملايين السيارات التي تعمل بالبنزين، بينما يبلغ عدد السيارات التي تعمل بالغاز نحو 50 ألف سيارة"، مشيراً إلى "وجود 26 ورشة - منها 8 في بغداد- لنصب منظومة الغاز للسيارات، وعناوين هذه الورش متوفرة على موقع الشركة".وتابع فاضل، أن هذه الورش "تجري كشفاً على السيارة وتحدد موعداً قريباً لنصب المنظومة"، مؤكداً "عدم وجود مشكلات أو شكاوى من التجهيز أو النصب".