التعليم تعلن أسماء المقبولين للزمالة الدراسية الفرنسية

السومرية نيوز – محليات



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أسماء المقبولين للزمالة الدراسية الفرنسية للسنة 2024/2023.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السمرية نيوز، انه "تم الاعلان عن أسماء المرشحين المتقدمين للزمالة الدراسية الفرنسية للسنة الدراسية 2024/2023 الواردة من الجانب المانح".



ودعت الوزارة "المقبولين إلى مراجعة الدائرة لغرض استكمال متطلبات فتح الملف الدراسي".