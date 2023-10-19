بغداد تتصدر.. التخطيط تكشف عن نسبة مستخدمي الهاتف النقال من العراقيين

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجهاز المركزي للاحصاء، أجرى مسح استخدام تكنلوجيا المعلومات والاتصالات للاسر والافراد لسنة 2022".وأضاف: "قد اظهرت نتائج المسح ان نسبة الافراد الذين لا يستخدمون الهاتف المحمول بلغت (14٪؜) فقط، لافتا الى ان نسبة استخدام جهاز الهاتف المحمول في محافظة بغداد كانت هي الاعلى اذ وصلت الى (97٪؜)، تلتها محافظة النجف الاشرف بنسبة (93.5%) ثم محافظة البصرة بنسبة اقل من (93٪؜) بقليل، وحلّت محافظة كركوك رابعا بنسبة (92٪؜) وجاءت محافظة واسط بالمرتبة الخامسة بنسبة (72%)".واشار الهنداوي، الى ان "نتائج المسح أظهرت ان نسبة الافراد ممن اعمارهم (5) سنوات فأكثر والذين يستخدمون جهاز الهاتف المحمول الذكي بلغت (92%)، مقابل (10%)، يستخدمون الهاتف العادي".وفيما يتعلق باستخدام الانترنيت وفقا لنتائج المسح، بين الهنداوي، ان "نسبة الافراد الذين يستخدمون الانترنت ممن اعمارهم (5) سنوات فأكثر بلغت (79%)، موزعة بواقع (85%) للذكور و(72%) للإناث".وعلى مستوى المحافظات، سجلت العاصمة بغداد المرتبة الاولى 96%) تليها محافظة البصرة بنسبة (92.5%) ومحافظة كركوك (85%) واقل نسبة كانت لمحافظة المثنى (62%)".وتشير نتائج المسح الى تحقيق ارتفاع في نسبة الأسر التي لديها اتصال بالانترنت داخل المنزل الى (87%) وعلى مستوى البيئة تبين ان النسبة في المدن بلغت (92%) مقابل (83%) في الريف".