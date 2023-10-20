العراق على موعد مع زخة مطرية بهذا الموعد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً ويتحول الى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الاحد سيكون صحواً الى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".وتابعت الهيئة أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق".ولفتت إلى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع اقسام البلاد".