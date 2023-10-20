وقفة احتجاجية للنقابات العراقية تضامنا مع فلسطين (صور)

وقال مراسل السومرية، إن "نقابات الاطباء والصحفيين واطباء الاسنان ونقابة الصيادلة نظموا وقفة احتجاجية تنديداً بالعدوان الصهيوني".وأضاف، أن "النقابات طالبت بفك الحصار على سكان قطاع غزة".من جهته وجه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، رسالة الى الشعب الفلسطيني، فيما أكد دعم نقابة الصحفيين للقضية الفلسطينية.وقال اللامي: "سنعقد اجتماع طارئ لاتحاد نقابات العرب لاتخاذ قرارات عاجلة ومهمة ابرزها واقلها رفع دعوى قضائية في المحاكم المختصة".

وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة، ومن بعدها مستشفى راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد وانتهى الحال باستهداف مخيم للنازحين.