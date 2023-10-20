صلاة موحدة في بغداد ونينوى دعماً لفلسطين (صور وفيديوهات)

ووثقت صور ومقاطع فيديو جانباً من الصلاة الموحدة، في جامع أبي حنيفة النعمان بالعاصمة بغداد، وكذلك الصلاة الموحدة في جامع ذي النورين بمدينة الموصل.المشاهد ادناه:وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة، ومن بعدها مستشفى راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد وانتهى الحال باستهداف مخيم للنازحين.