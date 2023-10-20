مشاهد من الصلاة الموحدة في تكريت

وقال مراسل السومرية نيوز، إن "الصلاة الموحدة التي أقيمت في تكريت حضرها رجال دين وسياسيين، أبرزهم رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، والأمين العام لحزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري (أبو مازن)".

وفي وقت سابق، نظم الوقف السني، اليوم الجمعة، صلاة موحدة دعماً لسكان غزة، في محافظتي بغداد ونينوى.ووثقت صور ومقاطع فيديو جانباً من الصلاة الموحدة، في جامع أبي حنيفة النعمان بالعاصمة بغداد، وكذلك الصلاة الموحدة في جامع ذي النورين بمدينة الموصل.وفي (7 تشرين الأول 2023) أعلنت "كتائب القسام" التابعة لحركة حماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل مطلقة آلاف الصواريخ، اسفرت عن مقتل وإصابة وأسر المئات من الجنود الإسرائيليين، ردت عليها إسرائيل بقصف مكثف استهدف غزة، ومن بعدها مستشفى راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد وانتهى الحال باستهداف مخيم للنازحين.