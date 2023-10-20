ميناء أم قصر.. ضبط تلاعب في 19 معاملة بمركز ساحة الترحيب الكبرى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة، تمكن بعد الانتقال إلى مركز كمرك ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر، من ضبط 13 معاملةً كمركيَّ".".واضافت، أن "المعاملات الكمركيَّة المضبوطة تمَّ التلاعب بها وإعطاء تسلسلٍ حدوديٍّ لأكثر من تصريحةٍ لعدَّة شركاتٍ دون دفع الرسوم الكمركيَّة والضريبيَّة الواجب دفعها إلى الدولة".وأشارت الهيئة الى أن "الفريق قام في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بضبط 6 معاملاتٍ كمركيَّةٍ عائدةٍ لإحدى الشركات تمَّ التلاعب بأوامر تسليم البضاعة الخاصَّة بها وتزويرها، فضلاً عن تغيير أوزان البضاعة في كل أمر تسليمٍ؛ من أجل عدم دفع الرسوم الكمركيَّة والضريبيَّة بصورةٍ كاملةٍ"، مؤكداً أن "التلاعب في الأوزان كان كبيراً جدا".وتابعت أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة أوقعت بأحد المُعقّبين مُتلبّساً بتسلم (4,500,000) ملايين دينار؛ لقاء تيسير إنجاز معاملةٍ تقاعديَّةٍ لزوجها المُتوفَّى، وتسلُّم الاستحقاقات التقاعديَّة والماليَّة"، لافتةً إلى أن "المُتَّهم - الذي يعمل مُعقّباً في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة في البصرة - اعترف بتواطؤه مع مُوظَّفين اثنين في الدائرة، بعد عرقلة المعاملة التقاعديَّة، وتكفُّله بإنجازها، ومن ثمَّ تقسيم المبلغ بين الثلاثة".